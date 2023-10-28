Galatasaray Rize'de tek golle sevindi

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı, Galatasaray 68. dakikada Oliveira'nın attığı golle kazandı. Portekizli futbolcu Oliveira bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Başarılı futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor. Karşılaşmaya yedek başlayan Sergio Oliveira, ikinci yarı Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor'un 70. dakikada Gustavo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkartan Galatasaray, üst üste dokuzuncu galibiyetini de elde etti. Sarı-kırmızılı takım, haftayı 28 puanla tamamladı.

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray gelecek hafta Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Üste üste ikinci toplamda 4. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Rizespor taraftarından Filistin'e destek

Karşılaşma için statta yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

Yeşil-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Çaykur Didi Stadı'nı dolduran taraftarlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.

Takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı, Filistin bayrağı ve atkıları açarak Filistin lehine sloganlar attı, dua etti.

Taraftarlar,"Kudus özgür olana kadar mücadele devam edecek. Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin ölen sensin" pankartları açtı. Statta fetih marşı çalındı.

[Fotoğraf: AA]

Rizespor 4 değişiklik

Yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Mondihom Kayserispor maçı kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Palut, ilk 11'de Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Benhur Keser ve Gaich'e görev vermezken bu oyuncuların yerine cezası tamamlanan Mİthat Pala, Eray Korkmaz, Zeqiri ve Mİnchev'e yerine görev verdi.

Çaykur Rizespor maça; Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev 11'i ile başladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Galatasaray'da 3 değişiklik

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.

Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Zaha'nın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Mertens'in üzerinden atladığı topa Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

34. dakikada Torreira'nın ara pasında Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında hareketlenen Sauer, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol ayağına alıp şutunda, top iyi yer tutan Muslera'da kaldı.

45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı'nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere noktalandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev'in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

GOL - 69. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1

74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan'ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.

Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk. 78 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 83 Hojer), Mithat Pala (Dk. 78 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 83 Gaich), Sauerbeck, Minchev (Dk. 67 Benhur Kerser).

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 46 Oliveira), Torreira, Mertens (Dk. 46 Ziyech), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 66 Tete), Icardi.

Sarı kartlar: Dk. 62 Zeqiri, Dk. 87 Sauer, Muhammet Taha Şahin (maçın ardından) (Çaykur Rizespor) Dk. 25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden), Dk. 89 Sanchez, Dk. 90+5 Ziyech (Galatasaray)

Gol: Dk. 69 Oliveira (Galatasaray)