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Spor
AA 28.10.2023 20:40

Fatih Karagümrük'te Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yaralanamayacak.

Fatih Karagümrük'te Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları devam eden oyuncularımız Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak.


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