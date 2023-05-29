Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 29.05.2023 18:27

Tekvando Şampiyonası'nda Hatice Kübra İlgün, dünya 3'üncüsü oldu

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Hatice Kübra İlgün, 57 kilo yarı finalinde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.

Tekvando Şampiyonası'nda Hatice Kübra İlgün, dünya 3'üncüsü oldu
[Fotograf: DHA]

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen şampiyonada 144 ülkenin yanı sıra mülteci takımına mensup sporcuların da katıldığı 949 tekvandocu tatamiye çıkacak.

Şampiyonada Türkiye'yi ise 16 sporcu temsil edecek.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar 57 kg'da milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Chia-ling Lo'ya 2-1 mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu.

1'inci turu bay geçen milli sporcu, 2'nci turda Mısırlı rakibi Nadine Mahmoud'u yendi. Ardından İspanya'dan Arlet Ortiz Benito ile çıktığı karşılaşmayı kazanan İlgün, çeyrek finalde ise Polonyalı rakibi Patrycja Adamkiewicz'i mağlup etti.
 

ETİKETLER
Azerbaycan Tekvando
Sıradaki Haber
Süleyman Hurma: Pirlo'ya gelen teklifler imkanlarımızı çok aşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:40
NATO, Kosova'da KFOR'a yapılan saldırıyı kınadı
21:31
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
22:10
Birçok kenti sağanak vurdu
21:14
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
20:53
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Erzurum mor ters lalelerle renklendi
Erzurum mor ters lalelerle renklendi
FOTO FOKUS
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ