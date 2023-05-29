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Spor
DHA 29.05.2023 17:23

Süleyman Hurma: Pirlo'ya gelen teklifler imkanlarımızı çok aşıyor

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Önümüzdeki sezon Pirlo ile çalışmak istedik fakat hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen teklifler bizim imkanlarımızı çok aşıyor." dedi.

Süleyman Hurma: Pirlo'ya gelen teklifler imkanlarımızı çok aşıyor
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, açıklamalarda bulundu.Süleyman Hurma, 2022-23 sezonunun kendileri açısından başarılı geçmediğini dile getirdi.

"Beklentimiz daha üst sıralarda Avrupa kupalarına katılmaktı. Maalesef bir sürü sebepten dolayı o arzu ettiğimiz olmadı. Tabii ki sebepler sonuçları değiştirmez ama çok önemli oyuncular da ürettik. Bizim adımıza bu da faydalı oldu. Umut ediyorum ki hedeflerimizle önümüzdeki sene buluşuruz."

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"Çok şık bir yarış olmadı"

Süleyman Hurma, şampiyonluk yarışında hak edenin kazanmasını diledi.

"Aslında çok şık da bir yarış olmadı. Bu demeçler, kamuoyuna yansımaları iyi olmadı. Umut ediyorum ki Türk futbolu bu yaşadığı hastalıktan kurtulur."


"Pirlo'ya kendi planını yapsın diye izin verdik, hala fesih yapmadık kontratı bizimle"

Süleyman Hurma, bu sezon takımın başında 33 maçta görev alan teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılması hakkında konuştu.

"İlla kötü bir şey söylememizi bekliyor insanlar. Önümüzdeki sezon Pirlo hoca ile çalışmak istedik biz fakat hem Türkiye'den kendisine gelen teklifler hem de yurt dışından gelen teklifler bizim imkanlarımızı zaten çok aşıyor. Zaten tesis ve stadyum gibi ciddi bir sorunumuz var. O çalışan her insana bir sorun üretiyor. Ekonomik olarak da bizim verdiğimizin 5 katı paraya bile hayır dedi Pirlo bu sene. Tabi bu gelen teklifler de onu meşgul etmeye başladı. Bize düşen de son 3 hafta hem biz kendi planımızı yapalım hem de o kendi planını yapsın ve kendisine de izin verdik, hala fesih yapmadık kontratı bizimle. Ama biz temiz ayrılmayı bilmeyen bir toplumuz. Biri ile biri ayrılında mutlaka arkasından bir şeyler söylemek gerekiyor. Eğer söyleyecek bir şey yoksa, söylemek istemiyorsanız tuhaf bir durum ile karşılaşıyorsunuz. Artık bu işlerden de vazgeçmeli insanlar. Geçen sene Volkan hoca ile ayrılırken de aynı şey oldu. Niye ayrıldınız? Gayet mutluyuz, iyiyiz. İnşallah hepimiz için hep iyi olur."

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