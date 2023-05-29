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Spor
AA 29.05.2023 17:18

Galatasaray MKE Ankaragücü maçına tam kadro gidiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı müsabaka için başkente tam kadro gidiyor.

Galatasaray MKE Ankaragücü maçına tam kadro gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kazanması durumunda veya en takın takipçisi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Ankara deplasmanına cezalı Nicolo Zaniolo da dahil olmak üzere A takım kadrosunda bulunan tüm futbolcular götürülüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü maçı için başkente gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.


Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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