Spor
Teksüt Bandırma'nın konuğu AEK05 Kasım 2019 Salı 09:42 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 09:44
Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Teksüt Bandırma, 6 Kasım Çarşamba günü Yunanistan ekibi AEK'yı ağırlayacak.
Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta geride kalan 3 maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Teksüt Bandırma 6. sırada bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan AEK ise 3. durumda yer alıyor.
Kaynak: AA