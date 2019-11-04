Spor
Göztepe'de İlhan Palut dönemi04 Kasım 2019 Pazartesi 23:08 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 23:09
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı.
[Fotoğraf: AA]
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.
Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA
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