Mistrzow Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Fernando Calatrava (İspanya), Tanel Suslov (Estonya) ve Blaz Zupancic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Grupta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Teksüt Bandırma, averajla 4. sırada yer alıyor. Anwil ise 5 galibiyet ve 7 yenilgiyle 6. basamakta bulunuyor.

Teksüt Bandırma, geçen hafta konuk ettiği Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı 82-70 mağlup ederken, Anwil ise deplasmanda Belçika'nın Telenet Giants takımına 99-87 mağlup oldu.

İki takım arasında Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anwil, 87-86 kazanmıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren ve geride kalan aylarda açıklanan istatistiklerde ligin en başarılı 3. takımı olan Bandırma ekibi, geçen yıl bu organizasyonda son 16 turunda oynama başarısı göstermişti.