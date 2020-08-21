Federasyondan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte 4 Ağustos tarihinden itibaren antrenmanlara başlama kararı verilmişti.

Salgın ile mücadelede gelinen son aşamalar dikkate alınarak, federasyonun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 2020-2021 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ve 2. Lig müsabakaları ekim, 1. ve 3. Lig müsabakaları ise kasım ayında başlatılacak.

İlgili kulüplerin sezon öncesi antrenmanlarına federasyonun internet sitesinde yer alan antrenman talimatı doğrultusunda gerekli önlemleri alarak başlamaları istendi.