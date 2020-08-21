Haber Giriş: Kaynak: DHA
Atakan Üner Beşiktaş'ta
Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı.
2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.
Etiketler: Beşiktaş Atakan ÜnerSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:00
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