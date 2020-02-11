Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Tek hayali dünyanın en yaşlı futbolcusu olmak
[Fotoğraf: Reuters]
Tek hayali dünyanın en yaşlı futbolcusu olmak. Mısır 3. Ligi'nde bir takımın kabul edilen 75 yaşındaki Ezzeldine Bahader, şimdi 2 maçta forma giyerek Guinness Rekorlar kitabına yer almayı hedefliyor.
Profesyonel Futbol oynamak yıllar kurduğu bir hayaldi. Ezzeldine Bahader sonunda bu rüyasını kendisini Mısır Futbol Federasyonu'na kaydettirerek gerçekleştirdi.
4 çocuk babası ve 6 torun sahibi olan Bahader, 6 yaşında Kahire sokaklarında futbol oynamaya başladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Bir yandan amatör olarak futbol oynadı. Bir yandan da mesleği olan inşaat mühendisliği danışmanlığı yaptı.
Ancak profesyonel bir forvet olma hayali onu hiç terk etmedi. Sonunda 75 yaşında Mısır üçüncü liginde oynayan bir kulüp tarafından kabul edildi.
Şimdi gözünü rekora dikti. Bahader'in dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu olarak tanınması için, 90 dakikalık iki maç oynaması gerekiyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Ezzeldine Bahader dünyanın en yaşlı futbolcusuSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:29
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