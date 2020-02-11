Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
"Pele dışarı çıkmak istemiyor"
[Fotoğraf: AP]
Pele'nin oğlu, babası hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu. Edinho, efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi.
Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlattı.
"Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi."
Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
Etiketler: PeleSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:20
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