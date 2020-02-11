Süper ligde zirveye oynayan Trabzonspor, alt yapısı ile de göz dolduruyor.

Bordo mavililerin 19 yaş altı takımı, 1 maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray ile liderliği paylaşıyor.

20 maçta 41 gol atan Karadeniz ekibinin gençleri, A takıma göz kırpıyor.

Trabzonspor alt yapısında yer alan 17, 16 ve 15 yaş altı takımları da yer aldıkları liglerde zirvede bulunuyor.

Büyük bir gelecek vaat eden bordo mavililerin alt yapısı, scout ekiplerinin de gözdesi oldu.

Alt yaş kategorilerinde yer alan futbolcuların, öncelikli hayali A takımda forma giymek.

Alt yapıdan çıkan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak gibi örneklerin önlerinde olması da azimlerini ve inançlarını artırıyor.