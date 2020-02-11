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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
[Fotoğraf: AA]
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi play-off turunda Portekiz'in Porto ile Avusturya temsilcisi Salzburg arasında oynanacak maçı yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Meler, 12 Şubat Çarşamba günü Portekiz'in Porto kentindeki Luis Filipe Menezes Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.
Bersan Duran ve Sezgin Çınar'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.
Etiketler: Halil Umut Meler UEFA Gençlik Ligi play-off turuSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:03
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