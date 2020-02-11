VAR sistemindeki eleştirileri dikkate alan FIFA harekete geçti.

Özellikle çok sık tartışılan ofsayt çizgilerinin düz çekilmediği iddiası üzerine FIFA yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor.

FIFA , VAR sistemindeki ofsayt çizgisinin doğru konumlandırılmasını yapay zeka ile sağlayacak.

Uzmanlar yapay zekanın ofsayt çizgilerini belirlemesiyle oyunun kesilmesinin ve heyecanın azalmasının önüne geçileceğine inanıyor.

FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmüller, Katar'daki çevrimdışı denemelerin “çok umut verici” olduğunu ve oyunun fazla durmasına engel olacağını açıkladı.

Yapay zekanın hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Johannes Holzmüller, futbolda bu teknolojinin kullanılmasından yana olduklarını söyledi.

Denemelerin ardından yapay zekanın resmi bir futbol karşılaşmasında uygulanması için hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi.