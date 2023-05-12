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Spor
DHA 12.05.2023 17:30

Tahkim Kurulu Trabzonsporlu Bakasetas'ın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Bakasetas’a gördüğü kırmızı kart dolayısıyla verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulu Trabzonsporlu Bakasetas'ın 2 maçlık cezasını onadı
[Fotograf: AA]

TFF Tahkim Kurulu’nun 12 Mayıs 2023 tarihli kararları açıklandı.

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas’ın Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonucu aldığı 2 maçlık cezaya itirazını inceleyen Tahkim Kurulu, PFDK’nın verdiği kararı onadı.

İki maçlık cezanın ilkini MKE Ankaragücü karşılaşmasında çeken Bakasetas, Fenerbahçe karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’a verilen 52 bin TL’lik, bir diğer Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya’ya verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL’lik para cezalarını da onadı.

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