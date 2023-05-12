Yıldız voleybolcu Paola Egonu VakıfBank'tan ayrılıyor

VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Paola Egonu, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

İtalya'nın Corriere Torino gazetesine açıklamalarda bulunan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, ayrılık haberini doğruladı.

Guidetti, Egonu'yu takımda tutamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

"İstanbul'a kendini geliştirmek için gelmişti. Geldi, kendini geliştirdi ve buradaki insanlar tarafından çok sevildi. Gönlüm razı olmasa da gitmesine izin vereceğim."

İtalyan pasör çaprazı, bu yıl Sultanlar Ligi'nin, lig etabında 21 maçta 379 sayı üretip, 22 blok ve 17 ace ile takımına katkı sağlamıştı.

Paola Egonu, VakıfBank forması ile Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit karşısında son maçına çıkacak. CEV Şampiyonlar Ligi finali, 20 Mayıs saat 20.00'de Torino'da yapılacak.