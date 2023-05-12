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Spor
AA 12.05.2023 15:26

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Oyunları için Kastamonu'da kampa başladı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Oyunları için Kastamonu'da kampa başladı
[Fotograf: AA]

Busenaz, geçen yıl boksu bırakan antrenörü Şennur Demir yönetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalara başladı.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'na 1,5 ay kaldığını hatırlattı.

"Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası veriliyor. Kampımız, çalışmalarım güzel gidiyor. Bu aralar yorulma vakti. Burada yorulursam maçta yorulmayacağım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Busenaz, kamp merkezinde kendisini evinde hissettiğini dile getirdi.

"Dayanıklılık, güç dönemlerinde burayı kullanabiliriz. Burada bazı eksiklerimiz var. O yüzden gerekenin yapılmasını istiyoruz. Biz evimiz gibi bakıyoruz. Yaklaşık 20 gün burada olacağım. Buradan sonra yurt dışı kampı yapabiliriz."

Antrenör Şennur Demir ise Busenaz ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlandıklarını söyledi.

Demir, Busenaz'ın temeli, düzeni bulunduğunu ve artık kendi kendisinin antrenörü olduğuna işaret etti.

"Ona arkadaşlık, ablalık, kardeşlik, antrenörlük yapıyorum. Gönül bağımız var. 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmek için beraber bir yola çıktık. İnşallah bu yolda emin adımlarla ilerleyip tekrar aynı zaferi beraber kazanmak nasip olur."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Demir, milli sporcunun çok çalışkan bir sporcu olduğunu vurguladı.

"Antrenörlük kariyerimde benim ona değil, onun bana katacağı çok şey var. İnşallah çok başarılı olup beraber zaferler kazanırız. Ben hocalarımızı daha iyi anlıyorum. Köşede olmakla dövüşmek çok farklı. Köşede olmak daha heyecanlı. Gittiğimiz her turnuvada, her maçta favoriyiz. İnşallah hedefimiz haziran ayında Avrupa Oyunları'nda dereceye girip orada olimpiyat kotasını almak. İkinci hedefimiz ise olimpiyatlarda zirveye çıkıp İstiklal Marşımızı okutmak."

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