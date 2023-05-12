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Spor
DHA 12.05.2023 14:49

Para Masa Tenisi Milli Takımı müsabakalarda 3 madalya kazandı

Slovenya Açık Turnuvası'nda mücadele eden Para Masa Tenisi Milli Takımı sporcularından Abdullah Öztürk altın, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut bronz madalya kazandı.

Para Masa Tenisi Milli Takımı müsabakalarda 3 madalya kazandı
[Fotograf: DHA]

Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren ferdi ve takımlar Slovenya Açık Turnuvası'nda madalya mücadelesi veriyor.

51 ülkeden 404 sporcunun katıldığı turnuvada ferdi maçlar sona erdi. Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı, ferdi müsabakalarda 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Abdullah Öztürk'ten altın madalya

Ferdi müsabakalarda 4 klasta (tekerlekli sandelye) yarışan Abdullah Öztürk, finale kadar maçlarını 3-2, 3-0, 3-0 kazandı.

Finalde Güney Koreli eski Paralimpik Oyunları Şampiyonu Kim Young-gun'u 3-1 yenen Öztürk, altın madalyanın sahibi oldu.

Kübra ve Merve'den bronz madalya

7 klas (ayakta) mücadele eden Kübra Korkut, ilk maçını 3-2 kaybetti. İkinci maçında 3-1 galip gelen Kübra Korkut, yarı final maçında 3-2 yenildi. Kübra Korkut, bronz madalya maçında 3-2 galip gelerek madalyayı kazandı.

10 klas (ayakta) mücadele eden Merve Cansu Demir ise ilk iki maçını 3-2 ve 3-0'lık sonuçlarla kazandı. Yarı finalde ise 3-2 mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesi veren Merve Cansu Demir, bu maçı 3-2 kazandı ve madalyanın sahibi oldu.

Slovenya Açık Turnuvası'nda takım müsabakaları ise bugün yapılan karşılaşmalarla başlarken 13 Mayıs'ta sona erecek.
 

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