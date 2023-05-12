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Spor
DHA 12.05.2023 15:05

Sezonun ilk yarışında Atış Motorsport takımlar birincisi oldu

Biga’da gerçekleşen Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1’inci ayak yarışları tamamlandı. Yarışta, Atış Motorsport için yarışan 5 pilot, yarışı podyum ile bitirirken takımlar birinciliğini de kazandı.

Sezonun ilk yarışında Atış Motorsport takımlar birincisi oldu
[Fotograf: DHA]

2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla 06-07 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirildi.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1’inci ayak yarışı, 6 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışlarının ardından Biga meydanında gerçekleşen start seremonisi ile başladı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

5 farklı kategori üzerinden koşulan Tırmanma Şampiyonasının 3 kategorisinde Atış Motorsport takımı 5 pilot ile mücadele verdi.

Geçtiğimiz pazar günü 6,18 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Atış Motorsports'tan Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Kategori 2’de Atış Motorsports'tan Renault Clio Rally5 ile Tuncer Sancaklı ikinciliği ve Engin Apaydın da üçüncülüğü elde ettiler. Kategori 3’te Atış Motorsports adına Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Burak Başlık ikinciliği ve aynı takımdan Honda Civic Type-R ile Murat Soyçopur üçüncülüğü kazandılar.

Takımlar birinciliğini de Atış Motorsports'un elde ettiği yarışın mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Özgür Şenyüz, Kategori 2’de Şevket Çınar, Kategori 3’te Murat Soyçopur, Kategori 4’te And Sunman ve Kategori 5'te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Takımlar birinciliğini almamız bizim için değerli"

Atış MotorSport Takım Direktörü Burak Başlık, yarışı değerlendirdi.

“Toplam 5 ekiple katıldığımız yarışta tüm pilotlarımızın finish görmesi bizi çok mutlu etti. Ayrıca genel klasmanda takımlar birinciliğini almamız bizim için çok değerli. Şimdi sırada sabırsızlıkla beklediğimiz, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası var. Takımımız sezona 19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Yeşil Bursa Rallisi ve 27-28 Mayıs’ta Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek Tırmanma Şampiyonasının 2’nci ayak yarışı ile devam edecek.”

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