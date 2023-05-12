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Spor
AA 12.05.2023 15:58

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven DTM'de yarış kazanmayı hedefliyor

Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nda (DTM) 2023 sezonuna katılacak milli yarış pilotu Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, kendisi için yeni olan bu organizasyonda yarış kazanmak istediğini söyledi.

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven DTM'de yarış kazanmayı hedefliyor
[Ayhancan Güven]

Ayhancan, hedefinin bu sene en az bir yarış kazanmak olduğunu ve ana programını DTM'nin oluşturduğunu vurguladı.

"Benim şahsi hedefim her zaman her gittiğim yerde kazanmak. O yüzden bu sene bir yarış kazanabilirsem mutlu olurum. Bu sene 4 farklı şampiyonada yarışıyorum. Benim açımdan seri değiştirmek fiziksel ve mental olarak zorlayıcı oluyor. 9 günlük süreçte 9 gün 3 farklı pistte arabaya bineceğim."

Ayhancan, DTM yarışına çok önemli sporcuların katıldığını aktardı.

"Bugüne kadar katıldığım tüm yarışlardaki ilk sezonumda kazanmak benim hayalimdi. Bunları şu ana dek başardık, umarım bu sene de ilk sezonumuzda bir yarış galibiyeti elde edebiliriz. Genel klasmanda bir şey söylemekten çekiniyorum çünkü 30 tane fabrika sürücüsü var. Sezonun genel klasmanıyla ilgili bir şey söyleyemem ama en az 1 yarış kazanmak istiyorum. Üstü kapalı otomobilde bireysel olarak en üst nokta DTM. Bu sezonu başarıyla atlatmamız gerekiyor."

Ayhancan, Formula 1'in artık kendisi için mümkün olmadığını da vurguladı.

"Formula 1'i keyifle takip ediyorum. O günün şartlarında o imkanlar sağlanamadı. Şu an geldiğim noktada Formula 1 benim için bir ihtimal değil. Umarım ben, benden sonraki sporculara kapıyı aralayabilirim."

GT3 sınıfı otomobillerin yer aldığı yarış, 28 Mayıs'ta Almanya'daki Oschersleben Arena'da başlayacak.

Ayhancan Güven'in yarışacağı DTM serisi, Red Bull TV'den yayımlanacak.

Milli yarış pilotunun bu seride yarışan ilk Türk olacağı organizasyon, otomobil yarışı alanında Formula 1'de yer almak için geçiş aşaması olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Porsche Carrera Cup ve Porsche Supercup'ta yarışan genç sporcu, Porsche Fabrika takımı pilotu olarak, KÜS Team Racing adına Porsche GT3R ile yarışacak.

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