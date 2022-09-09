Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasını onadı.
Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.
Son Haberler
- 20:49
- 20:42
- 21:06
- 20:27
- 20:45
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç forma için iddialı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz