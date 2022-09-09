Alanyaspor kötü gidişe "dur" dedi
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetti.
Turuncu yeşilliler, MKE Ankaragücü karşısında taraftarı önünde kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Alanyaspor bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti.
Turuncu yeşilliler, Farioli yönetiminde sezona Vavacars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlamıştı. Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 65. dakikada Ahmed Hassan ile 87. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 69. dakikada Yasin Güreler attı.
1 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, ilk 5. maçından da umduğunu bulamadı.
Ömer Erdoğan yönetimindeki ikinci maçına çıkan olan sarı lacivertliler, Alanya deplasmanında kötü gidişe dur diyemedi. Sarı lacivetliler haftayı bir puanla son sırada tamamladı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.
15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı.
19. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ariyibi'nin şutunu kaleci Runnarson kurtardı.
36. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan Bekiroğluna çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.
45+3. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında sağ kanatta topla buluşan Ariyibi, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Beridze'nin bekletmeden çektiği şut sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.
GOL - 65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
GOL - 69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti. 1-1
73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.
GOL - 87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Leroy Fer), Doumbia (Dk. 81 Arnaud Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 82 Ivan Cavaleiro), Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın (Dk. 61 Zinedine Ferhat), Eduardo (Dk 61 Ahmed Hassan).
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Lamine Diack), Tolga Ciğerci, Ariyibi (Dk. 62 Anastasios Chatzigiovannis), Moreira (Dk. 71 Ghayas Zahid), Beridze (Dk. 62 Emre Kılınç), Sowe.
Sarı kartlar: Dk. 49 Idrissa Doumbia, Dk. 52 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor) Dk. 79 Ömer Erdoğan (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü)
Goller: Dk. 65 Ahmed Hasan, Dk. 87 Efkan Bekiroğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)
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