Grekoromen Milli Takımı'nda 77 kiloda Türkiye'yi temsil eden 26 yaşındaki sporcu Yunus Emre, takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

"Yaklaşık 2,5 haftadır kamptayız. Artık hazırlığımız bitti. Hem teknik ekip hem de takım arkadaşlarım iyi hazırlandık. Takımımız gerçekten çok iyi. Şampiyonadan birçok altın madalya geleceğine inanıyorum. Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 2. olduk. Genç bir jenerasyonuz. Metehan abi, Rıza abi gibi büyüklerimiz de var. Takım genelde genç, buradan iyi sonuçlarla geleceğimize inanıyoruz."

Genç sporcu, takımdaki arkadaşlığa ve bu arkadaşlığın getirdiği uyuma dikkat çekti.

"Bu uyumun bize madalyalar getireceğine inanıyorum. Hepimizin birinci önceliği şampiyonluk. Rakiplerimiz Avrupa Şampiyonasına nazaran biraz daha zor olacak. Ben 77 kilodayım, orta sıklette olduğum için gerçekten önemli rakiplerim var. Avrupa Şampiyonası'nda da vardı, burada da olacaktır. Hepimizin altın madalyayla geleceğine inanıyorum."

"Bu olimpiyat takımı başarılı olacak"

Yunus Emre Başar, takımlarının Olimpiyatlarda da başarılı olacağını ifade etti.

Yunus Emre, bundan sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara kota verdiğini ve gerçek hedeflerine ulaşmak için orada başarılı olmaları gerektiğini anlattı.

"Seneye yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Olimpiyat için vize müsabakaları olacak. Olimpiyata gitmek için ilk 5'e girmek gerekiyor. Seneye Dünya Şampiyonası daha zor ve daha önemli olacak. Bundan sonraki şampiyonayı geçtikten sonra hedefimiz oraya hazırlanmak. Bu olimpiyat takımı başarılı olacak, buna inanıyorum."