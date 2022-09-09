Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcu, takım halinde uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Olimpiyat altın madalyasıyla kariyerimi noktalarsam benim için güzel olur. Rekorları altüst etmiş bir sporcu olarak hayalim, olimpiyat altınlı sporcu olarak bırakmak. İnşallah nasip olur. Bu kadar Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı bir sporcuya olimpiyat altını da yakışır. Başarılarımın hepsinin çalışma sayesinde geldiğini düşünüyorum. Olursa dünyanın en mutlu sporcusu ben olurum."

Tecrübeli sporcu, bu sene 11. kez Avrupa şampiyonluğu yaşadığını hatırlatarak, bunun kendisine moral verdiğini de aktardı.

Rıza, şampiyonada 130 kiloda güreşeceğini ve bunun kendisine avantaj sağlayacağını anlattı.

"Daha önceden 123 kiloda güreşiyordum. 135-136 kiloya kadar çıktım, oradan da 130 kiloya indim ve artık bu kiloda mindere çıkacağım. Bu, benim daha güçlü şekilde rakiplerime üstünlük kurabilmem için avantaj olacak. Dünya Şampiyonası'nda hedefim 9. kez madalya ve 5. kez altın madalya kazanabilmek olacak."

Rıza, milli takımdaki arkadaşlarına şampiyona öncesinde oldukça güvendiğinin altını çizdi.

"Dünya Şampiyonası'nda 9. kez madalya kazanacağım. Güreş tarihinde 5. kez altın madalya alan sporcu olmak rekor olacak. Genel olarak bakınca en çok madalya kazanan sporcu olmak gurur verici. İnşallah hep beraber iyi başarılar elde edeceğiz. Bizden önce güreşecekler 8 sıklet, biz 2 sıklet son gün güreşeceğiz. Bizden önce onların madalya almasının beni daha motive edeceğine inanıyorum. İnşallah takım halinde bol madalyalı bir dünya şampiyonası geçiririz."

"Türk sporu ve gençliğine hizmet etmek güzel olur"

Rıza Kayaalp, kariyerini noktaladıktan sonraki hedefine ilişkin soruya yanıt verdi.

"Siyaset dışı ülkeye hizmet edebilmek tabii güzel olur. Siyaset içi hizmet ediliyor ama siyaset dışı da hizmet edilirse bir şekilde hizmet etmeye çalışırız. Bu kadar stresi yaşamış, yıllarca bu stresi çekmiş biri olarak bıraktıktan sonra kafamın rahat olmasını isteyen bir sporcuyum. Bunun yanında da Türk sporu ve gençliğine hizmet etmek güzel olur."