Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı.
Beşiktaş maçında, Montero'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gören Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezası, TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.
Senegalli golcü, Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını da onadı.
Etiketler: Galatasaray TFF Beşiktaş Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir
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