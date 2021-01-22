Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marcio Mossoro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2014-2015 sezonundan beri Türkiye'de top koşturan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir ve Göztepe formalarıyla lig ve kupada çıktığı 206 maçta 22 gole imza attı.