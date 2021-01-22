Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay, Marcio Mossoro'yu transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, tecrübeli futbolcu Marcio Mossoro ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marcio Mossoro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
2014-2015 sezonundan beri Türkiye'de top koşturan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir ve Göztepe formalarıyla lig ve kupada çıktığı 206 maçta 22 gole imza attı.
Etiketler: TFF 1. Lig
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