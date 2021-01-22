Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda derbi heyecanı
ING Basketbol Süper Lig'inin 18. haftasındaki derbide Beşiktaş Icrypex, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Beşiktaş Icrypex ile Galatasaray arasında Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 15.15'te başlayacak.
Beşiktaş 7, Galatasaray 13. sırada
Ligde iyi bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, haftaya 7. sırada girdi.
Sıkıntılı bir sezon yaşayan ve son olarak Ekrem Memnun'un takımın başına geçtiği sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 11 yenilgiyle 13. sırada yer aldı.
Etiketler: Basketbol
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