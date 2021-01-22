Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Neven Subotic'in karşılıklı anlaşma çabalarına olumlu yanıt vermediği ve kulüple olan sözleşmesini feshettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Neven Subotic sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu

Union Berlin forması giyen ve sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki Neven Subotic'in 2022 yılına kadar Denizlispor'la sözleşmesi bulunuyordu. Sırp savunma oyuncusu, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetmişti.