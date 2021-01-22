İngiliz basının ortaya attığı bir iddia olimpiyatlarda yeniden erteleme olabileceği tartışmalarına yol açtı.

İngiliz The Times gazetesi, Japonya hükümetinin 2020'yi düzenlemekten vazgeçtiği ve boşta olan 2032 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için harekete geçtiğini okuyucularıyla paylaştı.

"Oyunlar bu yıl yapılacak"

İngilizlerin bu iddiasını Japonya hükümetinin 1 numaralı ismi Başbakan Yoshihide Suga yalanladı. Suga, "İnsanlığın virüsü yeneceğnin kanıtı olarak güvenli ve emniyetli bir Tokyo Olimpiyat Oyunları gerçekleştirmeye kararlıyım. Oyunlar bu yıl yapılacak" dedi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike de dev organizasyonda iptal veya ertelenmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Ülkede yapılan son anketlere göre, Japonya halkının yüzde 80'i olimpiyat oyunlarının bu yıl yapılmasına karşı çıkıyor.

24 Temmuz - 9 Ağustos 2020’de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, pandemi nedeniyle 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021’e ertelenmişti.