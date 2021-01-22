Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu borsaya bildirdi
Galatasaray, futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen 21 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi
Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil Dervişoğlu'nu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı.
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