Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 05:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taha Akgül bronz için sahaya çıkacak
[Fotoğraf: Reuters]
Milli Güreşçi Taha Akgül, repesaj maçında Kırgız sporcu Aiaal Lazarev'i mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi.
İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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