Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City'den Adana Demirspor'a transfer
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İngiltere temsilcisi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.
Maviye olan sevda. #ArijanetMuric pic.twitter.com/eoY0T4AlnB— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 5, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri
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