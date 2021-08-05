Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo, 74. dakikada Djaniny ağlarla buluşturdu.

Molde'nin gollerini ise 31. ve 64. dakikalarda Ola Brynhildsen ve 85. dakikada Etzaz Hussain kaydetti.

90+4. dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Medical Park Stadı'nda son olarak 2019-2020 sezonunda 15 Mart 2020 tarihinde Medipol Başakşehir maçını izleyen taraftarlar, 508 gün sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

[Fotoğraf: DHA]

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Trabzonspor'u Molde'yi geçmesi durumunda ise zorlu bir rakip bekliyor. Karadeniz ekibi play off aşamasında İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası dışından Hamsik'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Marek Hamsik ceza sahasının sağ tarafından vuruşunu yaptı, top savunmadan dışarı çıktı.

GOL - 15. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme ön direkte kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Nwakaeme sol kanattan ortaladı, Djaniny'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Gervinho, Bakasetas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşu kaleciden dışarı çıktı.

53. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme kafayla vurdu, top direkten döndü.

55. dakikada köşe vuruşunda Djaniny şutunu çekti, savunmadan döndü.

GOL - 58. dakikada Djaniny sağ kanattan ortaladı, Vitor Hugo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL - 64. dakikada Molde durumu eşitledi. Mannsverkin pasında Brynhildsen kale önünde topu ağlarla buluşturdu. 2-2

66. dakikada Nwakaeme sol kanattan ortaladı, Djaniny'nin vuruşu dışarı çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

69. dakikada Nwakaeme şık bir çalımla topu kale önüne getirdi, şutu kaleciden döndü.

GOL - 74. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçiyor. Djaniny, Bakasetas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. 3-2

79. dakikada Gervinho sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Djaniny'nin vuruşu dışarı çıktı.

GOL - 85. dakikada Molde'de Brynhildsen ceza sahasına getirdiği topta Hussain kale önünde topu ağlara gönderdi. 3-3

PENLTI - 90+3. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı.

Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk (Dk. 73 Magnus Eikrem), Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfo.

Goller: Dk. 15 Nwakaeme,Dk. 58 Vitor Hugo, Dk. 74 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 31 Ola Brynhildsen, Dk. 64 Brynhildsen, Dk. 85 Etzaz Hussain (Molde)

Sarı kart: Dk. 57 Risa (Molde)