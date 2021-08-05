Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi’ye konuk oldu.

Batumi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz son dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

54. dakikada Vladimer Mamuchashvili Dinamo Batumi takımını öne geçiren golü attı.

Mamuchashvili'nin frikikten attığı golle Dinamo Batumi, Demir Grup Sivasspor karşısında öne geçti.#UECL pic.twitter.com/Wxi7E5rYXq — TRT Spor (@trtspor) August 5, 2021

75. dakikada Sivasspor, Leke James ile eşitliği sağladı. 1-1

GOOLLLL! Uğur'un güzel ortasında Leke James topu ağlara gönderdi ve deplasmanda skoru 1-1'e getirdi! #UECL pic.twitter.com/7lc9IL1Sro — TRT Spor (@trtspor) August 5, 2021

90+5. dakikada Sivasspor'da Kayode skoru belirleyen isim oldu. 1-2

Karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Karşılaşma öncesi ülkemizde devam eden orman yangınları nedeniyle hayatı kaybeden vatandaşlar için her iki takım sporcuları 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Müsabakanın ardından sahada gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Peljto, iki takım oyuncuları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Batum'dan Gaprindashvili'ye kırmızı kart, Uğur Çiftçi'ye ise sarı kart gösterdi.

Dünya Sivaslılar Günü'nde Tüm Yiğidolara armağan olsun.



#DünyaSivaslılarGünü pic.twitter.com/NS3wF5u0Em — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 5, 2021

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükselmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Altunashvili'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Flamarion, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Goutas, Flamarion'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Dinamo Batumi’nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi.

18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti.

33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Kayode, kaleci Kupatadze ile karşı karşıya kaldı. Kayode'nin bekletmeden vuruşunda, son anda kademeye giren Azarov, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

GOL - 54. dakikada Dinamo Batum'un ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Mamuchashvili yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı. 1-0

GOL - 75. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor akınında Uğur Çiftçi'nin nefis ortasına ön bölgede Leke James harika yükseldi ve direk dibinden topu ağlara yolladı: 1-1

GOL - 90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Faycal Fajr'ın ortasına arka direkte Kayode kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu tamamlayan yine Kayode oldu. 1-2

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Batum Arena

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Dinamo Batumi: Kupatadze, Azarov, Azatskiy, Kobakhidze, Chabradze, Teidi, Altunashvili (Dk. 90+1 Nikabadze), Jigauri (Dk. 90+2 Navalovski), Manjgaladze (Dk. 46 Pantsulaia), Mamuchashvili (Dk. 80 Shindagoridze), Flamarion (Dk. 79 Gaprindashvili)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay (Dk. 76 Ziya Erdal), Azubuike, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+7 Özkan Yiğiter), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Jorge Felix), Kayode, Yatabare (Dk. 58 Leke James)

Goller: Dk. 54 Mamuchashvili (Dinamo Batum), Dk. 75 Leke James, Dk. 90+5 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Gaprindashvili (Maç bitiminde) (Dinamo Batum)

Sarı kartlar: Dk. 17 Azubuike, Dk. 52 Koray Altınay, Dk. 69 Hakan Arslan, Dk. 69 Ali Şaşal Vural, Dk. 89 Fajr, Uğur Çiftçi (Maç bitiminde) (Demir Grup Sivasspor)