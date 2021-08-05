Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan taraftarına uyarı
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının maçlarında para cezası almasına sebep olacak taraftarlara söz konusu miktar kadar maddi tazminat davası açılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile oynadığı müsabakalarda çıkan olaylar nedeniyle ciddi para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
"Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz."
Etiketler: Galatasaray
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