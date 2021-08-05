Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

58. dakikada St. Johnstone, Jason Kerr'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 60. dakikada Galatasaray, Sacha Boey ile eşitliği sağladı.

Maçın 56. dakikasında Fernando Muslera, rakibine müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Boey ilk maçına golle başladı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan ve yerden vuruşuyla topu ağlara gönderen Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golünü attı.

[Fotoğraf: İHA]

Muslera oyundan atıldı, 21 yaşındaki Berk Balaban kaleye geçti

Karşılaşmanın 55. dakikasında Aytaç'ın geri pasında topu kontrol edemeyen ve Kane'e ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Muslera'nın yerine oyuna 21 yaşındaki Berk Balaban dahil oldu.

Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu sarı-kırmızılı formayla A takımda ilk kez bir maça çıkmış oldu.

Aytaç Kara'ya tepki

Muslera'nın oyundan atılmasının ardından 57. dakikada oyundan alınan Aytaç Kara'ya tribünlerden tepki geldi.

Yerini kaleci Berk Balaban'a bırak Aytaç, kenara gelirken ıslıklarla protesto edildi. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncuya elini uzatarak tesellide bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanattan Aytaç ortayı yaptı, ceza sahası içinde Muhammed vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

15. dakikada Babel sol kanattan kullandığı kornerde ortayı yaptı, ön direkte Marcao kafayı vurdu, kaleci Clark gole izin vermedi.

21. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Galatasaray'da Aanholt ortayı yaptı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Wotherspoon ceza sahası içi sol çaprazında uygun pozisyonda plaseyi yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada Kerem, Muhammed'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına girdi, vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

44. dakikada Aanholt ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, savunmada Kerr topu son anda uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 55. dakikada Aytaç'ın riskli pasını kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içinde Kane'i düşürdü ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

KIRMIZI KART - 56. dakikada Muslera, Kane'e yaptığı penaltı sonrası direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

GOL - 58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kerr topu ağlara gönderdi. 0-1.

GOL - 60. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Boey, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve sol köşeden topu ağlara gönderdi. 1-1.

87. dakikada sol kanattan kullanılan kornerden gelen topa iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu, kaleci Clark son anda topu kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed.

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.

Sarı kart: Dk. 31 Christopher Kane (St. Johnstone)