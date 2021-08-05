Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City Jack Grealish'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish'i renklerine bağladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon sterlin çıktığı basına yansırken, Grealish en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.
Aston Villa'da tüm kulvarlarda 213 maça çıkan İngiliz oyuncu, 32 gol attı.
Grealish, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig
Son Haberler
- 22:38
- 22:36
- 22:18
- 22:20
- 22:12
Sıradaki Haber
La Liga yönetiminden 2,7 milyar euroluk anlaşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz