İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon sterlin çıktığı basına yansırken, Grealish en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

Aston Villa'da tüm kulvarlarda 213 maça çıkan İngiliz oyuncu, 32 gol attı.

Grealish, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.