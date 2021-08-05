La Liga'dan yapılan açıklamaya göre, elde edilecek gelirin yüzde 90'ının kulüplere aktarılacak. Anlaşmayla koronavirüs nedeniyle ekonomik darboğazda olan takımların rahatlaması hedeflendi.

Anlaşmanın geçerlilik kazanması için La Liga ve La Liga 2'ye üye 42 kulübün onayı gerekiyor.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, kulüplerin katılımı ve bilgisi olmadan yapıldığını savunarak anlaşmaya karşı çıktı.

Anlaşmanın aldatıcı bir yapısı olduğunu savunan Madrid temsilcisi, uzun vadede kulüplerin zarara uğrayacağını ileri sürdü.