Nef Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

16. dakikada ilk gol Kerem Aktürkoğlu'ndan. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu ile başlayan atakta, Olimpiu Morutan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Mesut Özil skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci'nin uzun pasıyla topla buluşan Mesut Özil, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi ve meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-1

84. dakikada Diagne'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

90+4. dakikada Miguel Crespo uzatmada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Diego Rossi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Miguel Crespo'nun sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlarla buluştu.

81. dakikada Tisserand ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Fenerbahçe puanını 23'e yükseltti. Ligde dördüncü yenilgisini alan Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

Öte yandan bir maçı eksik lider Trabzonspor’un 30 puanı bulunuyor.

Galatasaray ligin 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de Göztepe deplasmanına gidecek.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem topu Morutan'a verdi. Morutan bekletmeden topu yeniden Kerem'e aktardı. Ceza sahası yayından topla beraber içeriye sokulan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke'nin solundan ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 31. dakikada İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Van Aanholt, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, şut çekmek yerine pasını kale sahası önüne hareketlenen takım arkadaşlarına çıkardı. Ancak savunmaya hızlı dönen Kim Min-jae, Halil Dervişoğlu'ndan önce müdahale ettiği topu taca atarak rakibinin fileleri havalandırmasına engel oldu.

62. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

69. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Taylan Antalyalı, kendi yarı sahasından aldığı topu bir süre sürdükten sonra pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen oyuncunun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak direğe yaptığı plase vuruşta, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

78. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında Cicaldau'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta meşin yuvarlak, Kim Min-jae'den döndü.

81. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Berkan Kutlu'nun orta saha çizgisinin hemen gerisinden savunmanın arkasına pasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

KIRMIZI KART - 83. dakikada Tisserand, sol çaprazda Kerem'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray sol çaprazdan bir duran top kullanacak.

84. dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Van Aanholt'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Diagne, penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin kafa vuruşundan önce Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rossi topu Crespo'ya çıkarttı. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Crespo, yerden uzak direğe doğru çok sert bir vuruş yaptı. Direğin içine çarpan top ağlara gitti. 1-2

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Stat: Nef Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 83 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 65 Diagne), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Taylan Antalyalı)

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa (Dk. 71 Crespo), Zajc, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 90+1 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Osayi-Samuel), Berisha (Dk. 90+1 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 16 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 31 Mesut Özil, Dk. 90+4 Crespo (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 83 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 90+6 Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, Vitor Pereira (Teknik direktör) (İlk yarı bitiminde), Dk. 90 İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 35 Muslera ve Marcao, Dk. 66 Nelsson, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)