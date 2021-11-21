Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'da düzenlenen şampiyonada kadınlar ferdi poomsae dalında Türkan Teke bronz madalya elde etti.

Türkan Teke, Sümeyye Menevşe, Birsen Özer'den oluşan kadınlar poomsae senkron takımı ise gümüş madalya aldı.