Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme engelli milli tekvandoculardan 2 madalya
İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya elde etti.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'da düzenlenen şampiyonada kadınlar ferdi poomsae dalında Türkan Teke bronz madalya elde etti.
Türkan Teke, Sümeyye Menevşe, Birsen Özer'den oluşan kadınlar poomsae senkron takımı ise gümüş madalya aldı.
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