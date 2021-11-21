Florentino Perez'den UEFA'ya ultimatom. Real Madrid'in Başkanı Perez, Avrupa Süper Ligi projesinin devam ettiğini söyledi.

"Pandemi, futbolun en zorlu zamanlarını bize yaşattı ve bizi futbolun geleceği için bir şeyler yapmamıza mecbur bıraktı. Bunun sonucu olarak Avrupa Süper Ligi doğdu. Bu lig, yeni bir turnuva değil, bundan çok daha fazlası. Futbolun dinamiklerini değiştirmeye çalışıyoruz çünkü eğer bir şey yapmazsak futbol giderek ölecek. Süper Lig kulüplerin kendi kaderlerini belirlemek için yapılan bir proje."

Baskılar sonucu 12 kulüpten yalnızca 3 kulübün kaldığını belirten Perez, bu takımların toplam 20 Avrupa Kupası ve 33 finali olduğunu söyledi.

"Avrupa Süper Ligi'ni sonlandırmak için her yolu mübah gördüler"

Yeni jenerasyonların futbola olan ilgisini çekme görevine sadık olduklarını açıklayan Florentino Perez, UEFA’ya Real Madrid’in kim olduğunu hatırlatmaları gerektiğini belirtti.

"UEFA, Avrupa Süper Ligi'ndeki kulüplerle herhangi bir diyalog kurmayı reddetti ve dünyaya yanlış bir hikaye anlattı. Taraftarlara, bu kurucu kulüplerin ulusal liglerden çekileceklerini söylediler. Kulüpler hukuksuz yaptırımlarla tehdit edildiler ve kulüp başkanları hakarete uğradı. Bir UEFA başkanı nasıl olur da dünyanın en eski ve saygın kulüpleri arasında yer alan Juventus başkanına açıkça hakaret eder anlamıyorum. Avrupa Süper Ligi'ni sonlandırmak için her yolu mübah gördüler."

Avrupa Süper Ligi'nde Barcelona, Real Madrid ve Juventus kulüpleri yer almaya devam ediyor.