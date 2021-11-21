Süper Lig'de milli maçlar için verilen ara öncesinde 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 13. haftada Fenerbahçe'yi konuk etti.

Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi takım, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ile Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı derbide yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sol bekte Van Aanholt'a orta sahada ise Feghouli ile Morutan'a görev verdi.

Altı futbolcunun ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.

Maç kadrosunda bulunan İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Barış Alper Yılmaz da süre bulması durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk heyecanını yaşayacak.

Taraftardan yoğun ilgi

Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Derbi biletlerine yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, satışa çıkmasından kısa süre sonra biletleri tüketti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Nef Stadı'nda 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekledi.

Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.

Galatasaray taraftarından görsel şölen

Ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı.

Galatasaray'dan Öğretmenler Günü pankartı

Sarı-kırmızılı futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Futbolcular, karşılaşma öncesi Nef Stadı'nın zeminine "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca iki takım futbolcuları, maç öncesi seremonide "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma" yazılı pankart taşıdı.