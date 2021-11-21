"Toroslar'a koş" sloganıyla gerçekleştirilen ve 4 binin üzerinde katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcunun yer aldığı maraton sona erdi.

21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu, özel sporcular için 300 metre ve çocuklar için 100 metre olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilen etkinlikte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 3 kilometrelik halk koşusuna katılarak vatandaşlarla birlikte yarıştı.

Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

21 kilometre yarı maraton erkekler: 1. Philip Kiprono Tarus, 2. Bernard Sang, 3. Getaye Gelaw

21 kilometre yarı maraton kadınlar: 1. Pauline Esikon, 2. Pascalia Chepkogie, 3. Monica Cheruto

10 kilometre erkekler: 1. Fetene Alemu, 2. Ayetullah Aslanhan, 3. Tefera Geleta Ararsa

10 kilometre kadınlar: 1. İnci Kalkan, 2. Berfin Barışer, 3. Nursel Karataş

Özel sporcular 300 metre erkekler: 1. Cemal Çoban, 2. Mehmet Deniz, 3. Mevlüt Ekmez

Özel sporcular 300 metre kadınlar: 1. Aslı Demirci, 2. Pınar Yedigöz, 3. Ayşe Kafes