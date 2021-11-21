Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.
"Endonezya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Endonezya'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Milli Motosikletçimiz #ToprakRazgatlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/EhGD3p4QCf— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 21, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Toprak Razgatlıoğlu
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