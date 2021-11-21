Adana Demirspor, Altay deplasmanından 3 puanla döndü. Rakibini yenen mavi-lacivertli ekip, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Altay'ın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Adana Demirspor'a üç puanı getiren golleri 19. dakikada Yunus Akgün, 55. dakikada Assombalonga ve 60. dakikada Akintola kaydetti.

Altay'ın tek golünü ise 48. dakikada Rayyan attı.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 19’a yükseltti. Altay ise 16 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Poko'nun kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan Kappel'in ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Kappel'in topu aktardığı Ahmed Rayan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

GOL - 55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Vargas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolden seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda, top filelere gitti. 1-2

GOL - 60. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Adana Demirspor atağında, Stambouli'nin pasıyla yarı sahadan hareketlenen Akintola, ceza sahasına girmeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Murat Akça, Thiam, Cebrail Karayel, Kappel (Dk. 84 Paixao), Aka (Dk. 46 Ahmed Rayan), Poko, Pinares, Thaciano (Dk. 89 Kazımcan Karataş), Bamba

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Simon Deli, Rassoul, Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler), Sinan Kurt, Stambouli (Dk. 89 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 84 Metehan Mimaroğlu), Vargas (Dk. 68 Bjarnason), Assombalonga (Dk. 68 Balotelli)

Goller: Dk. 19 Yunus Akgün, Dk. 55 Assombalonga, Dk. 60 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 48 Ahmed Rayan (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 72 Samet Akaydin, Dk. 80 Balotelli (Adana Demirspor)

Vincenzo Montella: İlk yarıda ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, İzmir'de uzun zamandır galip gelemediklerini hatırlatarak, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Montella, O açıdan da bu galibiyetin önemli olduğunu kaydetti.

"İlk yarıda ve ikinci yarıda istediğimiz gibi oynadık. Karşılaşmayı ilk yarıda, daha önce de bitirebilirdik. Pozisyonları kaçırdığımız için can çekişmek zorunda kaldık. Galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum."

Mustafa Denizli: Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz gol, bizi oyundan düşürdü

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorluk yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Denizli, Kötü bir seri yakaladıklarını kaydetti.

"Yetiştiğim camiada olduğum için hem üzüntüyü hem sevinci daha fazla yaşıyorum. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu takım düşündüğümüz her şeyi yapacak. Oyun 1-1'e geldikten sonra yediğimiz gol, bizi oyundan düşürdü. Çok net olmasa da pozisyonlar bulduk. Rakibimiz de pozisyon buldu. Harika bir başlangıç yaptık lige. Takımda devamlılığı olan 3 arkadaşın yokluğu neredeyse geçen seneki kadroyla oynamaya mahkum ediyor. Önümüzde 10-15 gün var. Bu oyuncularımız döndüğünde sezon başındaki görüntüye tekrar kavuşacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Bu taraftar takımın yanında olmaya devam ettiği sürece sıkıntı yaşamayız."

Denizli, önlerinde üst üste iki deplasman maçının bulunduğunu belirterek, bu karşılaşmalarda istedikleri puanları almaları durumunda daha rahat durumda olacaklarını sözlerine ekledi.