Süper Lig'in asist yapan kalecileri
Futbolda bir kalecinin asist yapması veya gol atması en düşük ihtimallerden biridir. Bu zorluğa rağmen Süper Lig'de bu sezon 3 file bekçisi, verdikleri gol pasıyla dikkat çekti.
Elleri kadar ayaklarını da iyi kullanan file bekçileri, modern futbolda el üstünde tutuluyor. Günümüzde sayıları az olmakla beraber hücum yeteneği üst seviyede olan kaleciler de var.
Süper Lig'de bu sezon 3 file bekçisi yaptıkları asistle yıldızlaştı. Gol pası veren ilk "1 numara" Medipol Başakşehir'den Mert Günok oldu.
Milli kaleci, ikinci hafta oynanan Fenerbahçe maçında Crivelli'nin attığı golün asistini yaptı.
Mert Günok'u Trabzonsporlu Uğurcan Çakır takip etti.
23 yaşındaki kaleci, altıncı haftadaki Beşiktaş karşılaşmasının 88. dakikasında Nwakaeme'ye gol pası verdi.
Süper Lig'de bu sezon asist yapan son kaleci Kasımpaşa'dan Ramazan Köse oldu.
32 yaşındaki file bekçisi, 25. haftada İstanbul'da oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında 87. dakikada Yusuf Erdoğan'a gol attırdı.