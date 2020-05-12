Elleri kadar ayaklarını da iyi kullanan file bekçileri, modern futbolda el üstünde tutuluyor. Günümüzde sayıları az olmakla beraber hücum yeteneği üst seviyede olan kaleciler de var.

Süper Lig'de bu sezon 3 file bekçisi yaptıkları asistle yıldızlaştı. Gol pası veren ilk "1 numara" Medipol Başakşehir'den Mert Günok oldu.

Milli kaleci, ikinci hafta oynanan Fenerbahçe maçında Crivelli'nin attığı golün asistini yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Mert Günok'u Trabzonsporlu Uğurcan Çakır takip etti.

23 yaşındaki kaleci, altıncı haftadaki Beşiktaş karşılaşmasının 88. dakikasında Nwakaeme'ye gol pası verdi.

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig'de bu sezon asist yapan son kaleci Kasımpaşa'dan Ramazan Köse oldu.

32 yaşındaki file bekçisi, 25. haftada İstanbul'da oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında 87. dakikada Yusuf Erdoğan'a gol attırdı.