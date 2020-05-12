Tecrübeli teknik adam, kiralık futbolcular Henry Onyekuru ve Mario Lemina ile yola devam etmek istiyor.

Yönetimin, 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan ve 16 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Lemina için harekete geçeceği belirtildi.

Mario Lemina'nın bonservisini elinde tutan Southampton kulübüne Gabonlu oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için teklif götürüleceği ifade edildi.

Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun da kalmasını istiyor. Ocak ayında Monaco'dan kiralanan Onyekuru ile yönetimin 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ancak Finansal Fair Play yönetmenliğinde eksiye düşmemek için 6 aylık anlaşma imzaladığı öğrenildi.

Henry Onyekuru transferinde eli güçlü olan yönetimin, Nijeryalı futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak için Fransız kulübü ile temasa geçeceği belirtildi.

Seri ile yollar ayrılacak

Galatasaray'da kiralık oyuncular arasında veda edecek isim ise Jean Michael Seri.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara maliyetinin bu sezon yaklaşık 4,5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Koronavirüs sürecinde mali açıdan tedbirli davranan Galatasaray'ın, yüksek maliyetinden dolayı yeni sezonda Fildişi Sahilli oyuncu ile devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.