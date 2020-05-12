Haber Giriş: Kaynak: AA
Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Büyük Britanya Atletizm Federasyonu (UKA), Elmas Lig Londra ayağının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
UKA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4-5 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan organizasyon, sağlık endişeleri yüzünden yapılamayacak.
Elmas Lig'in 2020 takvimindeki 15 etaptan 8'i, pandemi sebebiyle ertelenmişti.
Sıradaki Haber
Ufuk Sarıca: Her şeyin başı sağlık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz