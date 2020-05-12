FIFA yetkilileri yaptıkları toplantının ardından 2020 20 yaş altı Kadınlar Dünya Kupası'nın, 20 Ocak-6 Şubat 2021 tarihleri arasında Costa Rica ve Panama'da düzenlenmesine karar verdi.

Turnuva'da oynayacak oyuncular için yaş kriteri, 1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular ile 31 Aralık 2004 ve öncesi doğumlular olarak belirlendi.

Hindistan'ın ev sahipliğindeki 2020 17 yaş altı Kadınlar Dünya Kupası da, 17 Şubat - 20 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

1 Şubat 2003 ve öncesi ile 31 Aralık 2005 sonrası doğumlu oyuncular turnuvaya katılabilecek.

Litvanya'da düzenlenecek 2020 Futsal Dünya Kupası'nın tarihleri ise 12 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri olarak belirlendi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenmesi planlanan 70. FIFA Kongresi ise 18 Eylül'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.